Зеленський заявив про предметні розмови з американцями щодо моніторингу порушень миру

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.

Про це він сказав на пресконференції в Парижі після зустрічі "коаліції рішучих", передає "Європейська правда".

"Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Це для нас дуже важливо. Один з найбільш важливих компонентів це стримування. Це інструмент, який не допустить нової російської агресії", – сказав він.

Зеленський зазначив, що вдалося значно просунутися з американською переговорною групою в роботі над документами і анонсував нові зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він висловив сподівання, що найближчим часом можливе їх підписання.

"Ми цінуємо готовність США дати підтримку силам, які мають не допустити повторення російської агресії. Бекстоп від Америки для нас важливий. Це мають гарантії, засновані на юридичних зобов'язаннях, зокрема затверджені конгресом США", – заявив Зеленський.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.