Президент Володимир Зеленський у середу, 7 січня, прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Як відомо, нещодавно Зеленський прийняв запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС, яка відбудеться 7 січня у столиці Кіпру Нікосії.

Вранці у середу Зеленський прибув на Кіпр, де у нього запланована низка зустрічей.

Фото: ОП

Об 11:15 очікується зустріч Зеленського з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, після чого – зустріч з архієпископом Кіпру Георгієм.

О 15:30 Зеленський матиме ще одну зустріч Христодулідісом, у якій також візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

О 18:25 президент України візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, обговоривши з ним початок головування Кіпру в Раді ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

Читайте детальну статтю про те, чого чекати Україні від головування в ЄС Кіпру у 2026 році.