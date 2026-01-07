Зеленський прибув на Кіпр
Президент Володимир Зеленський у середу, 7 січня, прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.
Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".
Як відомо, нещодавно Зеленський прийняв запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС, яка відбудеться 7 січня у столиці Кіпру Нікосії.
Вранці у середу Зеленський прибув на Кіпр, де у нього запланована низка зустрічей.
Об 11:15 очікується зустріч Зеленського з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, після чого – зустріч з архієпископом Кіпру Георгієм.
О 15:30 Зеленський матиме ще одну зустріч Христодулідісом, у якій також візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
О 18:25 президент України візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.
Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, обговоривши з ним початок головування Кіпру в Раді ЄС.
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.
