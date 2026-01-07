Президент Владимир Зеленский в среду, 7 января, прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Как известно, недавно Зеленский принял приглашение участвовать в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, которая состоится 7 января в столице Кипра Никосии.

Утром в среду Зеленский прибыл на Кипр, где у него запланирован ряд встреч.

Фото: ОП

В 11:15 ожидается встреча Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, после чего – встреча с архиепископом Кипра Георгием.

В 15:30 Зеленский будет иметь еще одну встречу с Христодулидисом, в которой также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

В 18:25 президент Украины примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, обсудив с ним начало председательства Кипра в Совете ЕС.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.

