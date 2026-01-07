Зеленский прибыл на Кипр
Президент Владимир Зеленский в среду, 7 января, прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.
Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".
Как известно, недавно Зеленский принял приглашение участвовать в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, которая состоится 7 января в столице Кипра Никосии.
Утром в среду Зеленский прибыл на Кипр, где у него запланирован ряд встреч.
В 11:15 ожидается встреча Зеленского с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, после чего – встреча с архиепископом Кипра Георгием.
В 15:30 Зеленский будет иметь еще одну встречу с Христодулидисом, в которой также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
В 18:25 президент Украины примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза.
Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, обсудив с ним начало председательства Кипра в Совете ЕС.
Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.
