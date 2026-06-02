Комітет Європарламенту проголосував за торговельну угоду зі США

Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосував за імплементацію торговельної угоди зі США, яка передбачає скасування імпортних мит на низку товарів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив очільник комітету Бернд Ланге на платформі X.

Йдеться про затвердження домовленості Ради ЄС і Європарламенту від 20 травня стосовно двох документів у межах "рамкової" торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів.

За текст проголосував 31 член комітету, шестеро виступили проти, ще троє – утримались.

Очільник комітету наголосив, що серед основних вимог законодавців були надійна система захисту з положенням про обмеження терміну дії угоди, положення про перегляд та запобіжні заходи проти введення нових мит з боку США.

Законодавство ще має бути схвалене повним складом Європейського парламенту на сесії 16 червня.

Нагадаємо, на початку травня президент США Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торговельної угоди з США, пригрозивши підвищенням митних ставок.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.