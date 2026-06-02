Глава МЗС Литви: масовані удари по Україні доводять, що РФ програє на полі бою

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс переконаний, що масовані ракетні удари по Україні є свідченням того, що Росія зазнає поразки на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр написав у своєму Х.

Будріс вказав, що після тижня цілеспрямованого залякування РФ випустила сотні дронів і десятки ракет, що змусило мільйони мирних жителів ніч за ніччю проводити в бомбосховищах в очікуванні чергового удару.

"Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки на мирних жителів, бо зазнає поразки на полі бою", – підкреслив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

У цьому контексті він також згадав про заклики до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю, наголосивши, що такі заклики "ігнорують просту реальність: не може бути повернення до звичного стану справ із державами, які продовжують вести загарбницьку війну та тероризувати мирних жителів".

За словами глави МЗС Литви, Україні не потрібні нові заяви із засудженням, а потрібні реальні кроки.

Зокрема, він закликав збільшити військову підтримку України та тиск на Росію шляхом посилення санкцій, повної політичної та економічної ізоляції, використати заморожені росактиви, просувати процес вступу України до ЄС.

"Кремль має зрозуміти, що кожен акт терору призведе до збільшення витрат, поглиблення ізоляції та посилення підтримки України", – підкреслив Будріс.

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна закликав посилювати тиск на Росію, оскільки, як він вказав, "агресор не знає жодних меж".

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав західних союзників допомогти Україні з ракетами до систем ППО Patriot, а також чинити тиск на Москву.