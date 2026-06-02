Зеленський після чергової російської атаки закликав США допомогти з ракетами до Patriot

Президент Володимир Зеленський після чергової масованої атаки Росії закликав партнерів у США та Європі до "дієвих відповідей" на російські удари.

Про це він написав у своєму Telegram, передає "Європейська правда".

Український президент наголосив, що російська атака у ніч проти 2 червня – це чергове підтвердження того, що удари триватимуть, допоки Україна не буде достатньо захищеною від ракет.

У цьому контексті він закликав Європу до створення власних систем ППО, здатних відбивати балістичні удари. Також Зеленський наголосив, що Україні необхідна допомога США – зокрема, у постачанні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

"Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", – написав президент.

2 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні – радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, з них 73 ракети та 656 БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, внаслідок російських ударів у Києві загинули четверо людей, ще 65 поранені; у Дніпрі повідомляли про 9 загиблих та 37 поранених.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський написав лист до президента США Дональда Трампа і конгресменів щодо нестачі у засобах ППО.

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що США відреагують на лист президента України, в якому йшлося про дефіцит засобів ППО.