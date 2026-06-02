Посол ЄС про масований удар по Україні: РФ вичавлює з себе останні сили

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова переконана, що масовані удари по Україні є свідченням того, що на полі бою Росія зазнає невдач.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матернова написала у себе в Facebook.

Європейська дипломатка зазначила, що дізналась новини про масовану атаку дорогою до української столиці.

"Ми вже деякий час чули погрози про те, що Росія готує черговий масштабний удар по Києву. Минулої ночі це сталося… Вчорашня нічна атака стала наслідком неодноразових погроз Кремля щодо "систематичних ударів" по Києву. Президент Зеленський вже кілька днів попереджав, що Росія готує нову масовану хвилю атак", – вказала Матернова.

При цьому, наголосила вона, попри такі масовані атаки Україна не зламається.

"Зараз Україна має у своєму розпорядженні 90 млрд євро на оборону та бюджетну підтримку від Європейського Союзу. Тим часом Росія бореться, вичавлюючи з себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну. У неї закінчуються фінансові ресурси, людські ресурси, сили та мотивація", – підкреслила Матернова.

Насамкінець вона додала, що вірить у те, що Україна вистоїть попри те, що зараз складно.

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна закликав посилювати тиск на Росію, оскільки, як він вказав, "агресор не знає жодних меж".

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав західних союзників допомогти Україні з ракетами до систем ППО Patriot, а також чинити тиск на Москву.