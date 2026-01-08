Уряд призначив бізнес-омбудменкою колишню посла Німеччини в Україні

8 січня Кабінет Міністрів затвердив рішення Наглядової ради РБО про призначення Анки колишньої посла Німеччини Фельдгузен новою бізнес-омбудсменкою в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в дописі Ради бізнес-омбудсмена у Facebook, передає "Європейська правда".

Вона заступить на нову посаду в Києві 1 лютого 2026 року.

Анка Фельдгузен – німецька дипломатка з понад тридцятирічним досвідом роботи у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини. У 2019–2023 роках вона очолювала посольство Німеччини в Україні, відігравши ключову роль у розвитку німецько-українських відносин та залученні німецьких інвесторів в Україну.

Фельдгузен дійснювала управління посольством під час евакуації й реструктуризації дипломатичної місії після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

"Для мене велика честь повернутися в Україну в ролі захисниці прав підприємців, стійкість і цілеспрямованість яких підтримує економіку і обороноздатність країни в ці складні часи. Вірю, що робота над усуненням бар’єрів та недобросовісних практик з боку державних органів є підґрунтям для розвитку бізнесу та залучення інвесторів, незважаючи на триваючу повномасштабну війну. Спираючись на довгострокове знання України та її людей, я продовжу роботу Ради у напрямку просування системних змін, що наблизять українську економіку до європейських норм і практик", – заявила Фельдгузен.

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук із 2022 року обіймав посаду бізнес-омбудсмена, змінивши на цій посаді Марчина Свенчицького.

