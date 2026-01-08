Правительство назначило бизнес-омбудсменом бывшего посла Германии в Украине

8 января Кабинет Министров утвердил решение Наблюдательного совета РБО о назначении Анки бывшего посла Германии Фельдгузен новым бизнес-омбудсменом в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета бизнес-омбудсмена в Facebook, передает "Европейская правда".

Она вступит в новую должность в Киеве 1 февраля 2026 года.

Анка Фельдгузен – немецкий дипломат с более чем тридцатилетним опытом работы в Федеральном министерстве иностранных дел Германии. В 2019–2023 годах она возглавляла посольство Германии в Украине, сыграв ключевую роль в развитии немецко-украинских отношений и привлечении немецких инвесторов в Украину.

Фельдгузен осуществляла управление посольством во время эвакуации и реструктуризации дипломатической миссии после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

"Для меня большая честь вернуться в Украину в роли защитницы прав предпринимателей, стойкость и целеустремленность которых поддерживает экономику и обороноспособность страны в эти сложные времена. Верю, что работа над устранением барьеров и недобросовестных практик со стороны государственных органов является основой для развития бизнеса и привлечения инвесторов, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Опираясь на долгосрочное знание Украины и ее людей, я продолжу работу Совета в направлении продвижения системных изменений, которые приблизят украинскую экономику к европейским нормам и практикам", – заявила Фельдгузен.

Бывший посол Канады в Украине Роман Ващук с 2022 года занимал должность бизнес-омбудсмена, сменив на этом посту Марчина Свенчицкого.

