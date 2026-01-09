Глава Мюнхенської конференції з безпеки пояснив, чому Росію не запросили на захід

Голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер вважає, що переговори європейців з російським урядом наразі безглузді, а відтак Росію не запросили на конференцію.

Його слова цитує DW, передає "Європейська правда".

Ішингер заявив, що російські політики неодноразово давали зрозуміти, що європейці для них "лише васали Сполучених Штатів" і, найімовірніше, зацікавлені лише у переговорах із США.

За його словами, саме з цієї причини він не запросив представників уряду РФ на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого 2026 року.

"Вони все одно не приїхали б і були б освистані 90 відсотками інших учасників конференції. Мені шкода, але зараз присутність представника російського уряду на конференції має мало сенсу", – зазначив він.

Голова MSC також висловив надію на те, що змістовні переговори Німеччини або європейців з російською стороною в майбутньому знову стануть можливими, що дозволило б знову запросити російський уряд на Мюнхенську конференцію з безпеки.

"Але, на жаль, зараз ми ще не на цьому етапі", – сказав він.

Ішингер пояснив, що навіть цього року намагався знайти для конференції російських представників, які мали б "серйозний інтелектуальний, політичний або військовий досвід", не бувши при цьому "класичними опозиціонерами", але таких не знайшов.

Наприкінці грудня Ішингер захистив рішення дозволити членами ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") взяти участь у заході на початку 2026 року після того, як представників політсили не запрошували в останні роки.

Минулого року на Мюнхенській конференції з безпеки віцепрезидент США Джей Ді Венс накинувся на європейських союзників із критикою стану демократії.

Також він порадив німецьким законодавцям співпрацювати з ультраправою "АдН".