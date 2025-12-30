Глава Мюнхенської безпекової конференції захистив рішення запросити на захід ультраправу "АдН"

Голова Мюнхенської безпекової конференції (MSC) Вольфганг Ішингер захистив рішення дозволити членами ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") взяти участь у заході на початку 2026 року після того, як представників політсили не запрошували в останні роки.

Заяву Ішингера наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що Мюнхенська конференція є форумом для діалогу, який "традиційно прагне представити якомога ширший спектр думок, включаючи протилежні точки зору".

Ішингер, який наразі знову виконує обов'язки голови конференції доти, доки цю роль не візьме на себе колишній глава НАТО Єнс Столтенберг, відкинув звинувачення в тому, що MSC "руйнує бар'єри", запросивши "АдН".

Наступна Мюнхенська конференція відбудеться з 13 по 15 лютого 2026 року. Очікується, що в щорічному заході, який пройде в мюнхенському готелі Bayerischer Hof, візьмуть участь десятки світових лідерів, а також міністри закордонних справ і оборони.

Традиційно в конференції беруть участь депутати парламенту з усіх фракцій Бундестагу. Однак в останніх двох виданнях колишній голова конференції Крістоф Гойсген вирішив не запрошувати "АдН".

Нагадаємо, лідер земельної групи баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Александер Гоффман раніше заявляв, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" не повинна бути допущена до Мюнхенської конференції з безпеки.

Однак 29 грудня стало відомо, що "АдН" все ж запросили на захід.