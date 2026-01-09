Глава Мюнхенской конференции по безопасности объяснил, почему РФ не пригласили на мероприятие

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер считает, что переговоры европейцев с российским правительством в настоящее время бессмысленны, поэтому Россию не пригласили на конференцию.

Его слова цитирует DW, передает "Европейская правда".

Ишингер заявил, что российские политики неоднократно давали понять, что европейцы для них "лишь вассалы Соединенных Штатов" и, скорее всего, заинтересованы только в переговорах с США.

По его словам, именно по этой причине он не пригласил представителей правительства РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года.

"Они все равно не приехали бы и были бы освистаны 90 процентами других участников конференции. Мне жаль, но сейчас присутствие представителя российского правительства на конференции не имеет смысла", – отметил он.

Председатель MSC также выразил надежду на то, что содержательные переговоры Германии или европейцев с российской стороной в будущем снова станут возможными, что позволило бы снова пригласить российское правительство на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Но, к сожалению, сейчас мы еще не на этом этапе", – сказал он.

Ишингер пояснил, что даже в этом году пытался найти для конференции российских представителей, которые имели бы "серьезный интеллектуальный, политический или военный опыт", не будучи при этом "классическими оппозиционерами", но таких не нашел.

В конце декабря Ишингер защитил решение разрешить членам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") принять участие в мероприятии в начале 2026 года после того, как представителей политсилы не приглашали в последние годы.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Венс набросился на европейских союзников с критикой состояния демократии.

Также он посоветовал немецким законодателям сотрудничать с ультраправой "АдГ".