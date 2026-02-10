До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну у вівторок, 10 лютого, прибув з візитом до Києва.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Мунтяну поінформував, що у Києві у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Arrived in Kyiv for talks with President @ZelenskyyUa & PM @Svyrydenko_Y. On behalf of the people of Moldova, I bring a clear message of solidarity.



We stand with Ukraine as neighbours and friends, united in our commitment to a just and lasting peace and to our shared EU future. pic.twitter.com/Jo0N1KHNsI – Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) February 10, 2026

"Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі, об'єднані нашою відданістю справедливому та міцному миру і нашому спільному майбутньому в ЄС", – зазначив він.

Нагадаємо, восени минулого року президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який до того понад 20 років проживав в Україні.

