В Киев прибыл премьер-министр Молдовы
Новости — Вторник, 10 февраля 2026, 09:01 —
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну во вторник, 10 февраля, прибыл с визитом в Киев.
Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Мунтяну сообщил, что в Киеве у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.
Arrived in Kyiv for talks with President @ZelenskyyUa & PM @Svyrydenko_Y. On behalf of the people of Moldova, I bring a clear message of solidarity.
We stand with Ukraine as neighbours and friends, united in our commitment to a just and lasting peace and to our shared EU future. pic.twitter.com/Jo0N1KHNsI– Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) February 10, 2026
"От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья, объединенные нашей преданностью справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – отметил он.
Напомним, осенью прошлого года президент Молдовы Мая Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который до этого более 20 лет проживал в Украине.
Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": "Украинский" премьер и изменения в отношении Приднестровья: чего ждать от нового правительства Молдовы.