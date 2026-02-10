Укр Рус Eng

В Киев прибыл премьер-министр Молдовы

Новости — Вторник, 10 февраля 2026, 09:01 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну во вторник, 10 февраля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну сообщил, что в Киеве у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко.

"От имени народа Молдовы я посылаю четкий сигнал солидарности. Мы поддерживаем Украину как соседи и друзья, объединенные нашей преданностью справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", – отметил он.

Напомним, осенью прошлого года президент Молдовы Мая Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который до этого более 20 лет проживал в Украине.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": "Украинский" премьер и изменения в отношении Приднестровья: чего ждать от нового правительства Молдовы.

