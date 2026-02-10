Politico дізналося деталі ідеї "вступу авансом" для України, яку обговорюють у ЄС

У Євросоюзі обговорюють безпрецедентний план, який би забезпечив Україні прискорене часткове членство у ЄС вже у 2027 році – але й не означав би послаблення вимог у принципових засадничих питаннях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico на основі спілкування з джерелами.

План передбачає, що фактично Україна приєднається до ЄС "авансом", до того, як виконає усі формальності, передбачені стандартною процедурою вступу.

Ідею почали неформально називати "розширення навпаки" (reverse enlargement), оскільки йдеться про те, що країна стає членом ЄС на початку, а не в кінці процесу, коли всіх критеріїв для членства досягнуто.

Співрозмовники у ЄС кажуть, що такий нестандартний крок виглядає привабливо, оскільки Україна отримала би "нове дихання" для реформ, і одночасно це зменшить ризики, що через затягування процесу Україна почне втрачати надію і розчарується у євроінтеграції.

Як випливає зі спілкування з п'ятьма дипломатами з різних країн, трьома посадовцями з ЄС і двома – з України, ідея передбачає декілька напрямків роботи.

Перший з них – забезпечення готовності України, що вже реалізується через ідею з "фронтлоудингом" (детально про це – у статті "ЄП" "Завантаження в обхід Орбана").

Україні вже надали інформацію щодо роботи над трьома з шести переговорних кластерів, а на неформальній зустрічі міністрів на Кіпрі у березні українській делегації можуть надати деталі щодо більшої кількості кластерів, щоб за ними теж починалась робота.

Проте, наголошують співрозмовники, цей підхід не означає послаблень у реформах – оскільки у ЄС переконані, що країна отримає реальні переваги від членства саме завдяки тому, що пройде трансформацію, яку передбачає процес вступу.

Другий напрямок роботи – створення нового формату "вступу авансом", чи "вступу навпаки".

Це питання нібито обговорювали на зустрічі у Брюсселі минулої п’ятниці у контексті того, як розблокувати процес розширення ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито описала кілька варіантів та моделей, які для цього розглядаються, і reverse enlargement – одна з них.

За описом одного зі співрозмовників, йдеться про те, що країна-кандидат "приєднується, а потім поступово отримує права і зобов’язання". Допускають, що цей варіант може бути привабливим для України за поточних обставин – хоча президент Володимир Зеленський раніше казав, що не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами.

Проте у межах ЄС ідея має своїх опонентів, які вважають, що ділити країни-члени "на дві категорії" – несправедливо і щодо України, і щодо самої ідеї Євросоюзу. У тому числі це Німеччина, де також стурбовані, що запрошені "авансом" країни-члени потім не зможуть виконати усі необхідні критерії і стануть проблемою.

Ще один напрямок стосується подолання вето Угорщини на вступ України – у чому сподіваються на результат квітневих виборів, але мають плани і на випадок перемоги Віктора Орбана.