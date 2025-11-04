Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами

Президент України Володимир Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами, аби прискорити їхнє членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у прямому ефірі Euronews в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС.

Зеленського запитали, чи підтримав би він ідею про прийняття нових членів ЄС, зокрема України, з частковим правом голосу на перший час – що могло би прискорити процес.

"Ні, як це можна зрозуміти? Ми хотіли би, щоб до України було ставлення на рівних. І якщо мова про членство у ЄС – воно має бути повноправним… Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути "наполовину членом ЄС", – прокоментував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Politico повідомляло, що в ЄС нібито обговорюють нову модель розширення – без повного права голосу для нових членів, що могло б зробити поступливішим угорського прем’єра Віктора Орбана щодо вступу України.

Читайте також про нові плани Брюсселя щодо перемовин про вступ з Україною – у статті "Завантаження" в обхід Орбана. Нова ідея ЄС про обхід вето на переговори з Україною.