Politico узнало детали идеи "вступления авансом" для Украины, которую обсуждают в ЕС

В Евросоюзе обсуждают беспрецедентный план, который обеспечил бы Украине ускоренное частичное членство в ЕС уже в 2027 году – но и не означал бы ослабления требований в принципиальных основополагающих вопросах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico на основе общения с источниками.

План предусматривает, что фактически Украина присоединится к ЕС "авансом", до того, как выполнит все формальности, предусмотренные стандартной процедурой вступления.

Идею начали неформально называть "расширение наоборот" (reverse enlargement), поскольку речь идет о том, что страна становится членом ЕС в начале, а не в конце процесса, когда все критерии для членства достигнуты.

Собеседники в ЕС говорят, что такой нестандартный шаг выглядит привлекательно, поскольку Украина получила бы "новое дыхание" для реформ, и одновременно это уменьшит риски, что из-за затягивания процесса Украина начнет терять надежду и разочаруется в евроинтеграции.

Как следует из общения с пятью дипломатами из разных стран, тремя чиновниками из ЕС и двумя – из Украины, идея предусматривает несколько направлений работы.

Первое из них – обеспечение готовности Украины, что уже реализуется через идею с "фронтлоудингом" (подробно об этом – в статье „ЕП" "Загрузка в обход Орбана").

Украине уже предоставили информацию о работе над тремя из шести переговорных кластеров, а на неформальной встрече министров на Кипре в марте украинской делегации могут предоставить детали по большему количеству кластеров, чтобы по ним тоже начиналась работа.

Однако, подчеркивают собеседники, этот подход не означает "поблажек" в реформах – поскольку в ЕС убеждены, что страна получит реальные преимущества от членства именно благодаря тому, что пройдет трансформацию, которую предусматривает процесс вступления.

Второе направление работы – создание нового формата "вступления авансом", или "вступления наоборот".

Этот вопрос якобы обсуждали на встрече в Брюсселе в прошлую пятницу в контексте того, как разблокировать процесс расширения ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы описала несколько вариантов и моделей, которые для этого рассматриваются, и reverse enlargement – одна из них.

По описанию одного из собеседников, речь идет о том, что страна-кандидат "присоединяется, а затем постепенно получает права и обязательства". Допускают, что этот вариант может быть привлекательным для Украины в текущих обстоятельствах – хотя президент Владимир Зеленский ранее говорил, что не поддерживает идею о вступлении Украины в ЕС с частичными правами.

Однако в рамках ЕС идея имеет своих оппонентов, которые считают, что делить стран-членов "на две категории" – несправедливо и в отношении Украины, и в отношении самой идеи Евросоюза. В том числе это Германия, где также обеспокоены, что приглашенные "авансом" страны-члены потом не смогут выполнить все необходимые критерии и станут проблемой.

Еще одно направление касается преодоления вето Венгрии на вступление Украины – в чем надеются на результат апрельских выборов, но имеют планы и на случай победы Виктора Орбана.