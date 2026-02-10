В Politico з'ясували, як у ЄС планують долати вето Орбана на вступ України

У Євросоюзі мають "плани А, Б і В" щодо того, що робити з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico на основі спілкування з джерелами.

Усі співрозмовники видання вважають, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не стане поступливішим у питанні євроінтеграції України.

Один з розрахунків полягає у тому, що у квітні Віктор Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини зміниться.

Якщо Орбан все ж утримається при владі, розраховують на "карту Трампа". Оскільки ідея з прискореним вступом України опинилась у "плані з 20 пунктів" для завершення війни, який напрацювали зі США, і адміністрація Трампа зацікавлена в успіху своїх дій – є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана.

За словами одного з європейських дипломатів, адміністрація Трампа допомагала тиснути на Орбана під час переговорів про нові санкції ЄС проти Росії.

Якщо ж і фактор Трампа не допоможе, у ЄС допускають застосування "ядерної опції" проти Угорщини на основі ст. 7 Договору ЄС. Вона передбачає, що країну-члена можуть обмежити в правах на підставі того, що вона поводиться невідповідно до засадничих цінностей ЄС.

Поки у ЄС не говорять про цей варіант – зокрема через те, що це стало би подарунком Орбану в умовах виборчої кампанії. Але його розглядають як варіант, якщо після квітневих виборів Віктор Орбан залишиться при владі і продовжить бути проблемою для важливих рішень ЄС, де потрібна одностайність голосів.

Загалом у публікації йдеться про безпрецедентний план "вступу авансом" для України, який непублічно обговорюють у ЄС.

Нагадаємо, раніше у Брюсселі вигадали новий формат роботи над вступом України до ЄС, аби фактична підготовка до членства не гальмувала через вето Угорщини на початок переговорів.