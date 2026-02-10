В Politico узнали, как ЕС планирует преодолевать вето Орбана на вступление Украины

У Евросоюза есть "планы А, Б и В" относительно того, что делать с категорическим нежеланием Венгрии поддерживать процедурные решения для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico на основе общения с источниками.

Все собеседники издания считают, что премьер Венгрии Виктор Орбан не станет более сговорчивым в вопросе евроинтеграции Украины.

Один из расчетов заключается в том, что в апреле Виктор Орбан проиграет на выборах своему сопернику Петеру Мадяру – и после этого ситуация с позицией Венгрии изменится.

Если Орбан все же удержится у власти, рассчитывают на "карту Трампа". Поскольку идея с ускоренным вступлением Украины оказалась в "плане из 20 пунктов" для завершения войны, который наработали с США, и администрация Трампа заинтересована в успехе своих действий – есть надежда, что американский президент сможет использовать свое влияние на Виктора Орбана.

По словам одного из европейских дипломатов, администрация Трампа помогала давить на Орбана во время переговоров о новых санкциях ЕС против России.

Если же и фактор Трампа не поможет, в ЕС допускают применение "ядерной опции" против Венгрии на основе ст. 7 Договора ЕС. Она предусматривает, что страну-члена могут ограничить в правах на основании того, что она ведет себя несоответственно основополагающим ценностям ЕС.

Пока в ЕС не говорят об этом варианте – в частности из-за того, что это стало бы подарком Орбану в условиях избирательной кампании. Но его рассматривают как вариант, если после апрельских выборов Виктор Орбан останется у власти и продолжит быть проблемой для важных решений ЕС, где требуется единодушие голосов.

В целом в публикации говорится о беспрецедентном плане "вступления авансом" для Украины, который непублично обсуждают в ЕС.

Напомним, ранее в Брюсселе придумали новый формат работы над вступлением Украины в ЕС, чтобы фактическая подготовка к членству не тормозила из-за вето Венгрии на начало переговоров.