ЗМІ: Ердоган може готувати сина як наступника 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може готувати молодшого сина Білала як свого наступника.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, агентство звернуло увагу, що фігура Білала Ердогана стала набагато помітнішою у турецькому політичному житті.

Зараз державна інформаційна служба регулярно повідомляє про діяльність Білала Ердогана.

А президент Ердоган дедалі частіше бере свого сина із собою в закордонні поїздки, від зустрічі з саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом до візитів до Пакистану, Малайзії та Катару.

Джерела агентства розповідають, що питання щодо переходу влади стало частою темою для обговорення за закритими дверима серед членів керівної Партії стабільності і розвитку.

За словами співрозмовників, зараз розглядається можливість вступу Білала в політику з метою його потенційного становлення лідером.

Хто врешті-решт замінить Ердогана, який найдовше керує Туреччиною, вже роками залишається актуальним питанням для іноземних інвесторів і пересічних турецьких громадян.

Але 71-річний Ердоган залишається культовою фігурою, і будь-які розмови про його здоров'я або про те, що буде далі, придушуються.

Сам 44-річний Білал Ердоган заперечує наявність у нього безпосередніх політичних амбіцій.

Також ще зарано говорити про можливе планування наступництва, яке може негативно сприйнятися виборцями, зазначає агентство.

Білал Ердоган, який має ступінь магістра з державної політики Гарвардського університету, проходить неформальне навчання політичному лідерству і будує мережу лояльних йому людей, кажуть співрозмовники.

Він бере активну участь у відборі високопосадовців як для Партії стабільності і розвитку, так і для уряду, додають вони.

Варто зазначити, що основний суперник Ердогана мер Стамбула Екрем Імамоглу перебуває у в'язниці і ризикує отримати довічне ув'язнення за звинуваченнями у корупції та керівництві злочинною організацією.

Це підвищує ймовірність того, що Імамоглу позбавлять права балотуватися.

Якщо Ердоган зможе виграти вибори, він може поступово розчистити шлях для свого сина, щоб той замінив його на посаді голови Партії стабільності і розвитку шляхом голосування, прогнозують інсайдери партії.

Вони додали, що Ердоган, можливо, призначить Білала заступником президента пізніше, що дозволено конституцією.

За словами співрозмовників, немає гарантій, що ці політичні маневри будуть успішними. Однак внутрішня та міжнародна ситуація виглядає більш сприятливою.

Наразі Ердоган зберігає залізний контроль над своїм рухом, що дозволяє йому особисто вибирати наступника на чолі партії, потенційно включаючи свого сина.

Важковаговики партії та високопосадовці в цивільній і військовій бюрократії Туреччини вважають, що керівництво Білалом кількома молодіжними організаціями та його тісні зв'язки з ісламськими групами є для нього перевагою, яка дозволяє йому заручитися підтримкою громадськості та забезпечити плавний перехід.

Нагадаємо, арешт торік у березні мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

У липні Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.