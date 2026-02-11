СМИ: Эрдоган может готовить сына в качестве преемника

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может готовить своего младшего сына Билала на роль преемника.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В частности, агентство обратило внимание, что фигура Билала Эрдогана стала гораздо заметнее в турецкой политической жизни.

Государственная информационная служба теперь регулярно сообщает о деятельности Билала Эрдогана.

А президент Эрдоган все чаще берет своего сына с собой в зарубежные поездки, от встречи с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом до визитов в Пакистан, Малайзию и Катар.

Источники агентства рассказывают, что вопрос перехода власти стал частой темой для обсуждения за закрытыми дверями среди членов правящей Партии стабильности и развития.

По словам собеседников, сейчас рассматривается возможность вступления Билала в политику с целью его потенциального становления как лидера.

Кто в конечном итоге заменит Реджепа Тайипа Эрдогана, который дольше всех руководит Турцией, уже годами остается актуальным вопросом для иностранных инвесторов и рядовых турецких граждан.

Но 71-летний Эрдоган остается культовой фигурой, и любые разговоры о его здоровье или о том, что будет дальше, подавляются.

Сам 44-летний Билал Эрдоган отрицает наличие у него непосредственных политических амбиций.

Также еще рано говорить о возможном планировании преемственности, которое может негативно восприняться избирателями, отмечает агентство.

Билал Эрдоган, имеющий степень магистра по государственной политике Гарвардского университета, проходит неформальное обучение политическому лидерству и строит сеть лояльных ему людей, говорят собеседники.

Он принимает активное участие в отборе высокопоставленных чиновников как для Партии стабильности и развития, так и для правительства, добавляют они.

Стоит отметить, что основной соперник Эрдогана мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме и рискует получить пожизненное заключение по обвинениям в коррупции и руководстве преступной организацией.

Это повышает вероятность того, что Имамоглу лишат права баллотироваться.

Если Эрдоган сможет выиграть выборы, он может постепенно расчистить путь для своего сына, чтобы тот заменил его на посту главы Партии стабильности и развития путем голосования, прогнозируют инсайдеры партии.

Они добавили, что Эрдоган, возможно, назначит Билала заместителем президента позже, что разрешено конституцией.

По словам собеседников, нет гарантий, что эти политические маневры будут успешными. Однако внутренняя и международная ситуация выглядит более благоприятной.

Сейчас Эрдоган сохраняет железный контроль над своим движением, что позволяет ему лично выбирать преемника во главе партии, в том числе потенциально – своего сына.

Тяжеловесы партии и высокопоставленные чиновники в гражданской и военной бюрократии Турции считают, что руководство Билала несколькими молодежными организациями и его тесные связи с исламскими группами будут для него преимуществом, которое позволит ему заручиться поддержкой общественности и обеспечить плавный переход.

Напомним, арест в марте прошлого года мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы.

В июле Имамоглу приговорили к почти двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.