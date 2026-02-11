Як Трамп нажахав ЄС і що там думають про війну в Україні – масштабне дослідження

"Європейська правда" детально розповідала, як зростає напруження між США та іншими членами НАТО. Події навколо Гренландії навіть змусили європейські столиці відмовитися від мовчанки і перейти до публічного опонування Дональду Трампу.

Та є дещо важливіше за заяви лідерів.

Це – зміна суспільної думки. І саме це відбувається зараз.

"Європейська правда" має у розпорядженні дані масштабного дослідження у 13 державах Європи, яке замовив авторитетний аналітичний центр ECFR – Європейська рада з міжнародних відносин. Частина цього дослідження охоплювала також Україну, де "ЄвроПравда" є ексклюзивним партнером ECFR у поширенні цих даних. (наразі ECFR також опублікував свій варіант аналізу цих даних).

Про головні висновки цього дослідження – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну. Далі – стислий її виклад.

Головний тренд останнього року – втрата довіри до Америки.

Юридично США лишаються союзником європейських держав у складі НАТО. Та європейські суспільства у це вже не вірять.

У більшості держав, де відбулося опитування, лише 10–15% громадян вважають США союзником. Натомість у державах, що є драйверами Євросоюзу, – у Німеччині, Франції та Іспанії – по 28% людей назвали США суперником або супротивником. А домінуюча думка сприймає Вашингтон як "вимушеного партнера". Одночасно – підтримує зростання оборонних витрати і позбавлення залежності від США.

Падіння довіри до США було очікуваним, дивує радше його швидкість та всеохопність: навіть "протрампівські" виборці у ЄС (європейські ультраправі) вже не розуміють дій американського президента.

Також опитування засвідчило, що європейці не мають добрих очікувань щодо майбутнього – ані власної країни, ані усього світу. Єдиною державою Європи, що зберігає оптимізм, виявилася… Україна.

58% українців мають позитив щодо майбутнього своєї держави (лише 18% – песимісти); 41% українців вірять у майбутнє світу (19% песимістів). Це – радикально відмінні показники, ніж будь-де у Європі.

Напевно, це нам просто необхідно, щоб, як то кажуть, "втримати кукуху", в той час як європейці мають таку розкіш, як очікування гіршого.

Щоправда, світ у нас із рештою європейців один. Інша річ, що його майбутнє дійсно радикально залежить перш за все від розвитку подій в Україні, які ми відчуваємо часом краще за інших. І точно – краще за багатьох болгар або угорців.

А ще у ЄС знайшлася країна, де аномально висока частка людей чекає на швидку перемогу Росії у війні (та, відповідно, повну поразку України). І ні, це не Угорщина.

Найбільш песимістичні щодо України цифри демонструють жителі Болгарії – 30% опитаних вважають, що Росія здобуде воєнну перемогу.

Навіть в Угорщині, де керівництво країни веде відкрито антиукраїнську політику, такого немає, там перемоги Кремля чекають "лише" 14%.

Натомість Португалія загалом здивувала високим рівнем віри в Україну.

Віра у завершення війни у 2026 році серед європейців не є домінуючою. Найбільш популярна думка – що за рік війна досі триватиме.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну.