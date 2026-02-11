Как Трамп напугал ЕС и что там думают о войне в Украине – масштабное исследование

"Европейская правда" подробно рассказывала, как растет напряженность между США и другими членами НАТО. События вокруг Гренландии даже заставили европейские столицы отказаться от молчания и перейти к публичному противостоянию Дональду Трампу.

Но есть нечто более важное, чем заявления лидеров.

Это – изменение общественного мнения. И именно это происходит сейчас.

"Европейская правда" располагает данными масштабного исследования в 13 странах Европы, которое заказал авторитетный аналитический центр ECFR – Европейский совет по международным отношениям. Часть этого исследования охватывала также Украину, где "ЕвроПравда" является эксклюзивным партнером ECFR в распространении этих данных. (В настоящее время ECFR также опубликовал свой вариант анализа этих данных).

Об основных выводах этого исследования – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнения в ЕС и кто потерял веру в Украину. Далее – краткое изложение.

Главный тренд последнего года – потеря доверия к Америке.

Юридически США остаются союзником европейских государств в составе НАТО. Но европейские общества в это уже не верят.

В большинстве государств, где проводился опрос, только 10–15% граждан считают США союзником. Зато в странах, являющихся драйверами Евросоюза – в Германии, Франции и Испании – по 28% людей назвали США соперником или противником. А доминирующее мнение воспринимает Вашингтон как "вынужденного партнера". Одновременно – поддерживает рост оборонных расходов и избавление от зависимости от США.

Падение доверия к США было ожидаемым, удивляет скорее его скорость и всеобъемлемость: даже "протрамповские" избиратели в ЕС (европейские ультраправые) уже не понимают действий американского президента.

Также опрос показал, что европейцы не имеют хороших ожиданий относительно будущего – ни своей страны, ни всего мира. Единственным государством Европы, сохраняющим оптимизм, оказалась... Украина.

58% украинцев позитивно смотрят на будущее своего государства (только 18% – пессимисты); 41% украинцев верят в будущее мира (19% пессимистов). Это – радикально отличающиеся показатели, чем где-либо в Европе.

Наверное, это нам просто необходимо, чтобы, как говорится, "удержать кукушку", в то время как европейцы имеют такую роскошь, как ожидание худшего.

Правда, мир у нас с остальными европейцами один. Другое дело, что его будущее действительно радикально зависит прежде всего от развития событий в Украине, которые мы чувствуем порой лучше других. И точно – лучше многих болгар или венгров.

А еще в ЕС нашлась страна, где аномально высокая доля людей ожидает скорой победы России в войне (и, соответственно, полного поражения Украины). И нет, это не Венгрия.

Наиболее пессимистичные в отношении Украины цифры демонстрируют жители Болгарии – 30% опрошенных считают, что Россия одержит военную победу.

Даже в Венгрии, где руководство страны ведет открыто антиукраинскую политику, такого нет, там победы Кремля ждут "лишь" 14%.

Зато Португалия в целом удивила высоким уровнем веры в Украину.

Вера в окончание войны в 2026 году среди европейцев не является доминирующей. Наиболее популярное мнение – что через год война все еще будет продолжаться.

