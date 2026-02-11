У кількох країнах ЄС значна частка людей вірить у швидку перемогу РФ у війні – опитування

У низці країн Європи більше жителів вірить у перемогу Росії, а не України, у війні, водночас більшість вважають, що РФ та Україна або досягнуть мирної угоди, або ж війна продовжиться і далі.

Про це свідчать дані масштабного дослідження у 13 державах Європи, яке замовив аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR), на основі якого "Європейська правда" опублікувала статтю.

Опитування свідчить, що віра у завершення війни у 2026 році не домінує серед європейців. Найбільш популярна думка – що за рік війна досі триватиме. В Україні 46% опитаних також відповіли у листопаді 2025 року, що за рік війна ще триватиме.

Дослідження показало, що у 7 з 12 країн, де проводили опитування (Німеччина, Швейцарія, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, Болгарія), двозначний відсоток респондентів вірить у перемогу РФ.

А от віра у перемогу України притаманна лише українцям.

21% опитаних в Україні обрали цей варіант, у жодній іншій державі Європи немає близьких показників. Найближчі – Естонія та Португалія, по 8%.

При цьому у статті наголошується на показниках Португалії, які демонструють високий рівень віри в Україну. Тут зафіксували 30% тих, хто чекає, що війна за рік триватиме, і аж 51% віри у підписання мирної угоди.

Натомість найбільш песимістичні щодо України цифри демонструють жителі Болгарії – 30% опитаних вважають, що Росія здобуде воєнну перемогу.

"Навіть в Угорщині, де керівництво країни веде відкрито антиукраїнську політику, такого немає, там перемоги Кремля чекають "лише" 14%", – йдеться у статті.

ECFR проводила дослідження у листопаді 2025 року в 11 європейських державах НАТО – це Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія, а також у двох державах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.

Це дослідження також показало, що дедалі більше жителів європейських країн втрачають довіру до США як до союзника в межах НАТО.

Також йшлося про те, що серед мешканців низки європейських країн немає єдності у питанні можливого створення своєї власної системи ядерного стримування, щоб зменшити залежність від США.

