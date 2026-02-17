Укр Рус Eng

МЗС Бельгії викликало посла США за звинувачення в антисемітизмі

Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 08:17 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викликав посла США у країні Білла Вайта після його заяв, у яких той звинуватив Бельгію в антисемітизмі та різко розкритикував міністра охорони здоров’я.

Про це Прево написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що будь-які припущення, нібито Бельгія є антисемітською, – хибні, образливі й неприйнятні. 

"Бельгія найрішучіше засуджує антисемітизм. Боротьба з антисемітизмом та всіма формами ненависті і дискримінації є абсолютним пріоритетом для нашої країни", – написав Прево. 

"Особисті нападки на бельгійського міністра та втручання в судові питання порушують базові дипломатичні норми… Посла було негайно викликано на зустріч у вівторок", – додав міністр.

У понеділок Вайт розкритикував дії бельгійської влади у справі в Антверпені, де трьох єврейських чоловіків, які виконують ритуальне обрізання, офіційно запідозрили у проведенні процедур без присутності лікаря. 

Вайт також тиснув на міністра охорони здоров’я Франка Ванденбрука, аби той втрутився у справу.

"Бельгіє, зокрема, ти повинна негайно припинити це безглузде й антисемітське "переслідування" трьох єврейських релігійних діячів в "Антверпені", – написав Вайт.

Вайт знову згадав Ванденбрука, назвавши його "дуже грубим" і заявивши, що під час їхньої першої зустрічі той нібито відмовився потиснути йому руку та зробити спільне фото в конференц-залі. Він закликав негайно ухвалити правову норму, яка дозволить єврейським релігійним діячам виконувати свої обов’язки у Бельгії.

Після того як Прево публічно висловив своє обурення у соцмережах, Вайт ще раз наполіг, що це "абсолютно питання антисемітизму".

Бельгійське законодавство вимагає, щоб усі медичні процедури виконувалися ліцензованими лікарями, тоді як європейські релігійні діячі зазвичай не мають медичної ліцензії. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Бельгія
Реклама: