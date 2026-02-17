МЗС Бельгії викликало посла США за звинувачення в антисемітизмі

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викликав посла США у країні Білла Вайта після його заяв, у яких той звинуватив Бельгію в антисемітизмі та різко розкритикував міністра охорони здоров’я.

Про це Прево написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що будь-які припущення, нібито Бельгія є антисемітською, – хибні, образливі й неприйнятні.

"Бельгія найрішучіше засуджує антисемітизм. Боротьба з антисемітизмом та всіма формами ненависті і дискримінації є абсолютним пріоритетом для нашої країни", – написав Прево.

"Особисті нападки на бельгійського міністра та втручання в судові питання порушують базові дипломатичні норми… Посла було негайно викликано на зустріч у вівторок", – додав міністр.

У понеділок Вайт розкритикував дії бельгійської влади у справі в Антверпені, де трьох єврейських чоловіків, які виконують ритуальне обрізання, офіційно запідозрили у проведенні процедур без присутності лікаря.

Вайт також тиснув на міністра охорони здоров’я Франка Ванденбрука, аби той втрутився у справу.

"Бельгіє, зокрема, ти повинна негайно припинити це безглузде й антисемітське "переслідування" трьох єврейських релігійних діячів в "Антверпені", – написав Вайт.

Вайт знову згадав Ванденбрука, назвавши його "дуже грубим" і заявивши, що під час їхньої першої зустрічі той нібито відмовився потиснути йому руку та зробити спільне фото в конференц-залі. Він закликав негайно ухвалити правову норму, яка дозволить єврейським релігійним діячам виконувати свої обов’язки у Бельгії.

Після того як Прево публічно висловив своє обурення у соцмережах, Вайт ще раз наполіг, що це "абсолютно питання антисемітизму".

Бельгійське законодавство вимагає, щоб усі медичні процедури виконувалися ліцензованими лікарями, тоді як європейські релігійні діячі зазвичай не мають медичної ліцензії.