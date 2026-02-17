МИД Бельгии вызвал посла США за обвинения в антисемитизме

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла США в стране Билла Уайта после его заявлений, в которых тот обвинил Бельгию в антисемитизме и резко раскритиковал министра здравоохранения.

Об этом Прево написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской, – ложные, оскорбительные и неприемлемые.

"Бельгия самым решительным образом осуждает антисемитизм. Борьба с антисемитизмом и всеми формами ненависти и дискриминации является абсолютным приоритетом для нашей страны", – написал Прево.

"Личные нападки на бельгийского министра и вмешательство в судебные вопросы нарушают базовые дипломатические нормы... Посол был немедленно вызван на встречу во вторник", – добавил министр.

В понедельник Уайт раскритиковал действия бельгийских властей по делу в Антверпене, где трое еврейских мужчин, выполняющих ритуальное обрезание, были официально заподозрены в проведении процедур без присутствия врача.

Уайт также оказал давление на министра здравоохранения Франка Ванденбрука, чтобы тот вмешался в дело.

"Бельгия, в частности, должна немедленно прекратить это бессмысленное и антисемитское „преследование" трех еврейских религиозных деятелей в "Антверпене", – написал Уайт.

Уайт снова упомянул Ванденбрука, назвав его "очень грубым" и заявив, что во время их первой встречи тот якобы отказался пожать ему руку и сделать совместное фото в конференц-зале. Он призвал немедленно принять правовую норму, которая позволит еврейским религиозным деятелям выполнять свои обязанности в Бельгии.

После того как Прево публично выразил свое возмущение в соцсетях, Уайт еще раз настаивал, что это "абсолютно вопрос антисемитизма".

Бельгийское законодательство требует, чтобы все медицинские процедуры выполнялись лицензированными врачами, тогда как европейские религиозные деятели обычно не имеют медицинской лицензии.