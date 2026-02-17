Укр Рус Eng

МИД Бельгии вызвал посла США за обвинения в антисемитизме

Новости — Вторник, 17 февраля 2026, 08:17 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла США в стране Билла Уайта после его заявлений, в которых тот обвинил Бельгию в антисемитизме и резко раскритиковал министра здравоохранения.

Об этом Прево написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской, – ложные, оскорбительные и неприемлемые.

"Бельгия самым решительным образом осуждает антисемитизм. Борьба с антисемитизмом и всеми формами ненависти и дискриминации является абсолютным приоритетом для нашей страны", – написал Прево.

"Личные нападки на бельгийского министра и вмешательство в судебные вопросы нарушают базовые дипломатические нормы... Посол был немедленно вызван на встречу во вторник", – добавил министр.

В понедельник Уайт раскритиковал действия бельгийских властей по делу в Антверпене, где трое еврейских мужчин, выполняющих ритуальное обрезание, были официально заподозрены в проведении процедур без присутствия врача.

Уайт также оказал давление на министра здравоохранения Франка Ванденбрука, чтобы тот вмешался в дело.

"Бельгия, в частности, должна немедленно прекратить это бессмысленное и антисемитское „преследование" трех еврейских религиозных деятелей в "Антверпене", – написал Уайт.

Уайт снова упомянул Ванденбрука, назвав его "очень грубым" и заявив, что во время их первой встречи тот якобы отказался пожать ему руку и сделать совместное фото в конференц-зале. Он призвал немедленно принять правовую норму, которая позволит еврейским религиозным деятелям выполнять свои обязанности в Бельгии.

После того как Прево публично выразил свое возмущение в соцсетях, Уайт еще раз настаивал, что это "абсолютно вопрос антисемитизма".

Бельгийское законодательство требует, чтобы все медицинские процедуры выполнялись лицензированными врачами, тогда как европейские религиозные деятели обычно не имеют медицинской лицензии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Бельгия
Реклама: