У Празі відбудеться мирна акція на підтримку України

У столиці Чеської Республіки, Празі, на Староміській площі, 21 лютого 2026 року відбудеться публічна акція підтримки народу України, покликана показати – українці не самі у цьому світі.

Подія також матиме на меті наголосити, що умови миру висуває не агресор, а кінець війни не означає втрату вільної, суверенної та неподільної України. Бо українське майбутнє лежить у європейському політично-безпековому вимірі.

Чеське суспільство неодноразово показувало своє розуміння, за що йде ця війна. Ця акція стане сигналом, що забувати про це не варто. На сцені виступлять представники організацій-партнерів та люди, які засвідчать факти про війну.

Український центр безпеки і співпраці підтримує своїх чеських партнерів і закликає доєднуватися до акції та посилювати голос України за кордоном.