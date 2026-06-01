Уряд Швеції змінив підхід до статусу дітей мігрантів

Швеція оголосила про реформу імміграційних правил, які раніше дозволяли депортацію підлітків, навіть якщо їхнім батькам дозволяли залишатися в країні.

Як зазначив уряд, зміни стали відповіддю на тривалу критику системи, що діяла після міграційної кризи 2015 року. Тоді Швеція суттєво посилила політику надання притулку, і згодом питання статусу дітей мігрантів стало одним із найбільш суперечливих.

Йдеться про випадки, коли неповнолітні прибували до країни разом із батьками, але отримували вимогу залишити Швецію після досягнення 18 років, якщо їхній власний статус не відповідав умовам перебування.

Міграційна служба вже у березні призупинила такі депортації після того, як уряд заявив про намір переглянути правила.

1 червня уряд оголосив про пом’якшення підходу. Зокрема, вік, після якого мігрантів вважатимуть дорослими в цих випадках, підвищується з 18 до 21 року.

Окрім цього, особи з чинними рішеннями про депортацію зможуть повторно подати заяву на отримання дозволу на проживання.

Також ті, хто вже залишив країну, матимуть можливість подати нову заявку онлайн або через посольства, якщо раніше мали дозвіл на проживання за програмою возз’єднання сім’ї протягом останніх трьох років.

Міністр міграції Йоган Форсселл заявив, що нові правила дозволять "підліткам, які дотримувалися вимог, навчатися, працювати та інтегруватися в суспільство".

