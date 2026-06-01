У Мілані глузують з мозаїки з биком,  якого "кастрували" під час реставрації

Реставрація підлогової мозаїки в Мілані під назвою "Розлючений бик" стала предметом глузувань після того, як, судячи з усього, під час робіт було стерто важливу анатомічну деталь – його яєчка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Мозаїка XIX століття в торговому пасажі "Галерея Вікторіо Емануеле II" потребувала оновлення, оскільки на крихітних рожевих плитках, що зображували яєчка бика, утворилася невелика ямка через постійний потік туристів, які виконували жест обертання п’ятою.

За легендою, якщо поставити праву п’яту на яєчка бика і тричі обернутися, це принесе процвітання – або принаймні гарантує повернення до Мілана.

Відреставрований бик, який є символом Турина, столиці Італії на час його створення, знову став доступним для відвідувачів у понеділок. Однак відвідувачам може бути важко знайти його яєчка.

Коли Марко Гранеллі, міський радник Мілана, опублікував у Facebook фото відреставрованої мозаїки, висловивши схвалення щодо виконаних робіт, допис викликав шквал глузувань та критики.

"Чогось не вистачає", – зазначив один з коментаторів, а інший запитав: "А що сталося з яєчками?"

Інші писали, що бик тепер нагадує самця вола – волів зазвичай каструють, щоб пригнітити вироблення тестостерону, – а дехто запитував, чи не "кастрували" бика, щоб відлякати туристів від виконання ритуалу.

Міську раду Мілана звинуватили в "цензурі" та марнотратстві державних коштів – за повідомленнями, реставрація обійшлася в 30 000 євро.

Галерея Вітторіо Емануеле II, побудована між 1865 і 1877 роками та розташована поблизу Дуомо, є однією з найстаріших торгових галерей у світі.

Нагадаємо, 2 лютого Римська єпархія заявила, що починає розслідування після того, як херувим на фресці почав нагадувати прем'єрку Італії Джорджу Мелоні після проведення реставраційних робіт.

Перевірку оголосили на тлі вимог опозиційних партій пролити повне світло на те, що сталося.

Реставратор Бруно Вентінетті, який виконував роботи, пояснив, що лише відновив лінії оригінальної фрески.

Сама прем’єрка пожартувала з приводу резонансу в соцмережах, запитавши: "Невже я схожа на херувима?".

Зрештою за наказом парафіяльного священника херувима було стерто зі стінопису.