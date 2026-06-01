Експосол Польщі повернув вручений Зеленським орден через підрозділ імені "Героїв УПА"

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Це рішення є реакцією на те, що президент Зеленський надав одній з частин Збройних сил України назву "Героїв УПА".

Бартош Ціхоцький, який обіймав посаду посла Польщі в Україні у 2019–2023 роках, був двічі нагороджений українською владою. У червні 2022 року він отримав з рук президента Зеленського орден "За заслуги" II класу, а в грудні того ж року був нагороджений Хрестом заслуг тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним.

У заяві, надісланій ЗМІ, Ціхоцький повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "вшановують УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яку йому було присвоєно. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Нагадаємо, після указу Зеленського про перейменування підрозділу ССО у четвер відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ Польщі Марчина Босацького з послом України Василем Боднаром, якому висловили протест та пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Також стало відомо, що польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".