Буданов назвав головні перепони для участі Європи у мирних переговорах

Очільник офісу президента України Кирило Буданов вважає, що європейські держави, які прагнуть долучитися до мирних переговорів, мають вирішити дві ключові задачі.

Про це він заявив у виступі на форумі "Архітектура безпеки", що відбувся у понеділок у Києві.

Буданов, зокрема, звернув увагу на обговорювану публічно проблему відсутності тих, кому ЄС або інша конфігурація європейських країн делегує ведення переговорів.

Він, утім, наголосив, що чекає на визначення однієї ключової відповідальної за цей трек особи, а не переговорної групи. "Треба визначитися, хто представлятиме Європу. Це не може бути 100 людей, вибачте, так не працює. Це має бути одна окрема взята людина". – заявив голова ОПУ.

Втім, ключовою проблемою європейської участі він вважає не персональне, а змістовне питання.

"Найбільш важливо – те, яка буде позиція, про що говорити і чого досягати. Наразі ця позиція не опрацьована (з європейського боку – ЄП), її не існує", – наголосив він.

Також Кирило Буданов підкреслив, що після визначення європейськими партнерами позиції з цього питання "її далі треба скомпілювати з позицією України" для того, щоби була злагоджена робота на переговорах. "Це не може бути лебідь рак та щука, так не працює", – додав він.

Як раніше повідомляла ЄП, Буданов заявив на форумі, що переговори з Росією за участю США тривають, попри заяви з Вашингтону.

Джерела повідомляли, що ЄС поки не планує призначати переговорника, хоча у окремих країнах-членах кажуть, що ЄС має очолити переговори з РФ щодо завершення війни проти України.