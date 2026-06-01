Ізраїль заявив, що Франція заборонила йому участь у виставці озброєнь

Уряд Ізраїлю заявив, що Франція заборонила країні брати участь у одній із найбільших у світі виставок озброєння, яка розпочнеться наприкінці цього місяця – "Eurosatory".

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

В уряді Ізраїлю заявили, що таке рішення Франції передбачає: заборону на участь у виставці представників уряду;

заборону на відкриття національного павільйону Ізраїлю;

обмеження, за якими ізраїльським оборонним підприємствам дозволено демонструвати лише засоби протиповітряної оборони, причому наступальні системи категорично виключені.

"Як наслідок, [Міністерство оборони Ізраїлю] не зможе взяти участь у виставці або відкрити національний павільйон", – додали в заяві.

Французький уряд цю ситуацію поки не коментував.

Це не вперше, коли Франція, яка проводить одні з найбільших у Європі наземних, морських та авіаційних виставок, заборонила ізраїльським компаніям брати в них участь. У 2024 році французький уряд заборонив їм брати участь в Eurosatory та виставці морської зброї Euronaval через ситуацію у секторі Гази.

Втім, суд Парижа зобов'язав Coges Events – організаторів французької оборонної виставки Eurosatory – призупинити заборону на участь ізраїльських компаній у ній.