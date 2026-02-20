Суд Бельгії відхилив заяву про припинення розслідування топкорупції в Європарламенті

Обвинувальна палата Бельгії відхилила аргументи підозрюваних у корупційному скандалі в Європейському парламенті, який отримав назву "Катаргейт", що дозволило продовжити розслідування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Euractiv.

Судовий позов було подано минулого року кількома ключовими підозрюваними, які прагнули зірвати розслідування, стверджуючи, що воно було "юридично недосконалим". У своїй апеляції вони стверджували, що було порушено депутатську недоторканність, методи збору даних були незаконними, а слідчі не були неупередженими.

Суд повністю відхилив ці заяви або визнав їх недостатньо обґрунтованими. Палата заявила, що розслідування на цьому етапі було "звичайним" і не бачить підстав для оголошення обвинувачення неприйнятним.

Це рішення ознаменувало серію невдач підозрюваних у "Катаргейті" призупинити подальше розслідування.

Скандал з "Катаргейтом" вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері.

Вони належать до групи законодавців і політичних діячів, яких відтоді звинувачують в отриманні хабарів за просування інтересів Катару і Марокко.

У грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європарламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.