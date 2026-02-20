Суд Бельгии отклонил заявление о прекращении расследования топ-коррупции в Европарламенте

Обвинительная палата Бельгии отклонила аргументы подозреваемых в коррупционном скандале в Европейском парламенте, получившем название "Катаргейт", что позволило продолжить расследование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Euractiv.

Судебный иск был подан в прошлом году несколькими ключевыми подозреваемыми, которые стремились сорвать расследование, утверждая, что оно было "юридически несовершенным". В своей апелляции они утверждали, что была нарушена депутатская неприкосновенность, методы сбора данных были незаконными, а следователи не были беспристрастными.

Суд полностью отклонил эти заявления или признал их недостаточно обоснованными. Палата заявила, что расследование на этом этапе было "обычным" и не видит оснований для объявления обвинения неприемлемым.

Это решение ознаменовало серию неудач подозреваемых в "Катаргейте" приостановить дальнейшее расследование.

Скандал с "Катаргейтом" разразился в декабре 2022 года, когда во время полицейских обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

Они принадлежат к группе законодателей и политических деятелей, которых с тех пор обвиняют в получении взяток за продвижение интересов Катара и Марокко.

В декабре 2022 года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европарламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

