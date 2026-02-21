Туск про блокування Орбаном 90 млрд для України: вгадайте, хто радіє

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував блокування Угорщиною кредиту у 90 млрд євро для України від ЄС.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Туск також згадав про незгоду опозиційної партії "Право і справедливість" підтримати європейську схему посилення обороноздатності, за якої Польщі мають виділити понад 40 млрд євро на переозброєння.

"Прем'єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський намагається заблокувати SAFE, тобто кошти на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, хто цьому радіє", – написав Туск.

Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Всі три вже схвалені Європейським парламентом і знаходяться на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.