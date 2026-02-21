Туск о блокировании Орбаном 90 млрд для Украины: угадайте, кто радуется

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал блокирование Венгрией кредита в 90 млрд евро для Украины от ЕС.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Туск также упомянул о несогласии оппозиционной партии "Право и справедливость" поддержать европейскую схему усиления обороноспособности, по которой Польше должны выделить более 40 млрд евро на перевооружение.

"Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть средства на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кто этому рад", – написал Туск.

Венгрия заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС, отказавшись проголосовать за один из трех утвержденных Европейским парламентом документов, необходимых для выделения средств – изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Все три уже одобрены Европейским парламентом и находятся на последней стадии утверждения – в Совете ЕС.

Планировалось, что документы будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.