Стало відомо, як Орбан заблокував 90 млрд для України

Угорщина заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС, відмовившись проголосувати за один з трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів – зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

Про це стало відомо кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі від інформованих джерел в ЄС, які побажали залишитися неназваними.

Угорщина відмовилася проголосувати за внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки і цим заблокувала процес надання Україні 90 млрд євро від ЄС.

Для того, щоб надати кредит для України на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки, необхідно затвердити три законодавчих акти ЄС (регламенти): про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки; про внесення змін до Фонду для України (Ukraine Facility) та про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки.

Всі три вже схвалені Європейським парламентом і знаходяться на останній стадії затвердження – у Раді ЄС.

Планувалося, що документи будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Схвалення перших двох документів може відбутися кваліфікованою більшістю голосів держав ЄС, але третього – зміни до довгострокового бюджету ЄС – лише одноголосно.

Саме ухвалення змін до бюджету Угорщина заблокувала у п’ятницю, 20 лютого.

Два інші документи ухвалені на рівні Комітету постійних представників (Coreper) і готові до фіналізації та підписання у вівторок, 24 лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина погрожує блокувати 90 млрд для України, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Але Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі.