Зеленський: Мінськ та Москва говорять про спільні військові навчання в Білорусі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва та Мінськ знову говорять про спільні військові навчання на території Білорусі.

Про це він сказав у інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", пише "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що коли Росія та Білорусь проводили "дуже масовані" навчання – почався наступ на територію України.

"Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими", – сказав він.

Він наголосив, що все це – великі ризики для України.

"І, я вважаю, великі ризики для білорусів", – додав Зеленський.

Зазначимо, у період російсько-білоруських навчань "Запад-2025" кордон Польщі з Білоруссю був повністю закритим.

Литва тоді продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.