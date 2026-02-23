Зеленский: Минск и Москва говорят о совместных военных учениях в Беларуси

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва и Минск снова говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси.

Об этом он сказал в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", пишет "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что когда Россия и Беларусь проводили "очень массированные" учения – началось наступление на территорию Украины.

"Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Посмотрим, насколько они будут масштабными", – сказал он.

Он подчеркнул, что все это – большие риски для Украины.

"И, я считаю, большие риски для белорусов", – добавил Зеленский.

Отметим, в период российско-белорусских учений "Запад-2025" граница Польши с Беларусью была полностью закрыта.

Литва тогда продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное сначала перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.