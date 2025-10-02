Литва продовжила обмеження в повітряному просторі біля Білорусі до грудня

Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це агентству BNS повідомили у Збройних силах Литви.

Повітряний простір на кордоні Литви з Білоруссю, про який йдеться, був закритий 12 серпня, і спочатку планувалося, що обмеження триватимуть до жовтня.

"Зона обмеженого польоту вздовж кордону з Білоруссю була продовжена до 1 грудня", – повідомили Збройні сили Литви.

Як пояснила литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне, термін закриття вирішили продовжити, посилаючись на міркування безпеки та необхідність ухвалення нового законодавства для регулювання військових операцій.

"Ми будемо тримати певну частину нашого повітряного простору закритою, доки не будемо готові з усіма практичними деталями, а потім зможемо закривати його дуже точно і акуратно там, де це необхідно, коли це необхідно, можливо, на дуже короткий період", – сказала вона.

Минулого тижня парламент Литви ухвалив поправки, які дозволяють військовим швидше збивати дрони, що становлять загрозу для національного повітряного простору.

Заступник литовського міністра оборони Томас Годляускас сказав, що Литва має канал комунікації з Білоруссю, через який отримує попередження про вторгнення безпілотників.