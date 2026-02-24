Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти Росії за чотири роки

Велика Британія оголосила про запровадження пакета санкцій, що має "історичне значення" і позбавляє Кремль важливих доходів від нафти та ще більше послаблює його здатність вести незаконну війну.

Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Загалом Британія впроваджує майже 300 нових санкцій, спрямованих на обмеження доходів Росії від енергоносіїв, зокрема від експорту нафти, та основних постачальників військового обладнання, що сприяє веденню війни.

В британському уряді зазначили, що цей пакет, найбільший з початку вторгнення в 2022 році, з'являється через чотири роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Запроваджені 24 лютого заходи спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній, ПАТ "Транснефть", яка відповідає за транспортування понад 80% російського експорту нафти, що ще більше ускладнює відчайдушні спроби Кремля знайти покупців для своєї нафти, на яку накладено санкції.

Британські санкції також завдають удару по мережі незаконних торговців нафтою. Зокрема, під обмеження потрапили 175 компаній нафтової мережі 2Rivers, одного з найбільших операторів тіньового флоту в світі та одного з основних торговців російською сирою нафтою.

Крім того, остання серія санкцій включає 48 нафтових танкерів, що транспортують російську нафту, уникаючи санкцій.

Нові заходи також спрямовані на:

49 юридичних та фізичних осіб, причетних до підтримки військової машини Росії, включаючи міжнародних постачальників, які надають необхідні товари, компоненти та технології для російських дронів та іншої зброї.

3 цивільні енергетичні компанії та 2 особи, які беруть участь у спробах забезпечити контракти для нових російських ядерних установок за кордоном.

6 об'єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ), зокрема судна, торговців та російські термінали "Портовая" і "Висоцк", відповідальні за експорт російського СПГ.

9 російських банків, які обробляють транскордонні платежі, життєво важливі для спроб Росії зберегти доступ до міжнародних ринків і допомогти фінансувати військові дії Кремля.

Наразі Велика Британія наклала санкції на понад 3000 осіб, підприємств та суден у рамках свого режиму щодо Росії. Міністр закордонних справ сьогодні відвідує Київ, де вона також оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та реконструктивної підтримки для України.

"Сьогодні Велика Британія вжила рішучих заходів для переривання критичного фінансування, постачання військового обладнання та надходження доходів, які підтримують агресію Росії. Це найбільший пакет заходів з початку вторгнення", – сказала глава британського МЗС Іветт Купер.

Також 24 лютого британський уряд оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.

Тим часом Рада ЄС у понеділок через спротив Угорщини не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії.