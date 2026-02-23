Каллас шкодує, що ЄС не зміг ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ

Рада ЄС не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної агресії проти України у понеділок, 23 лютого, проте робота над цим триває.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас по закінченню засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Каллас висловила жаль з приводу того, що Євросоюз не зміг ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.

"Я дуже шкодую, що ми не досягли згоди сьогодні, зважаючи на те, що завтра – сумна річниця початку цієї війни", – заявила Каллас кореспондентці "ЄвроПравди".

Вона підкреслила, що ЄС "справді потрібно надіслати сильні сигнали Україні, що ми продовжуємо допомагати Україні, але також посилюємо тиск на Росію, щоб ця війна припинилася".

Щодо блокування пакета санкцій Угорщиною, головна дипломатка ЄС нагадала, що "ми вже бачили цей сценарій раніше".

"І ми також бачили, що нам вдавалося досягати спільних рішень", – додала вона.

"Тому ми проводимо роботу на різних рівнях з угорськими та словацькими колегами, щоб просунутися з цим пакетом. Звичайно, це нелегко, це ніколи не буває легко, але робота триває", – повідомила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 23 лютого, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.

У МЗС заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".