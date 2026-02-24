Британія оголосила про новий пакет підтримки для України у четверту річницю війни

Уряд Великої Британії до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.

Про це йдеться у заяві британського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, британський прем’єр Кір Стармер 24 лютого головуватиме на засіданні "коаліції рішучих", міністерка закордонних справ Іветт Купер перебуватиме з візитом у Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні.

"У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніше ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку і будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у заяві Стармера.

Пакет підтримки, оголошений сьогодні, включає:

20 мільйонів фунтів стерлінгів нових коштів на надзвичайну енергетичну підтримку для захисту та ремонту енергетичної мережі та забезпечення додаткових потужностей з виробництва електроенергії – усунення збитків, завданих жорстокими атаками Росії цієї зими, та забезпечення енергетичних систем України на наступну зиму.

5,7 мільйона фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги громадам на передовій, тим, хто потребує евакуації або постраждав від авіаударів чи внутрішнього переміщення.

Медичне консультування – висококваліфіковані команди британських військових хірургів, медсестер та фізіотерапевтів консультуватимуть медиків в Україні. Вони супроводжують українські команди, які проводять складні операції на полі бою, використовуючи британський досвід у травматологічній хірургії та лікуванні воєнних травм, щоб допомогти українським військовослужбовцям повернутися до військових обов'язків або відбудувати своє життя як цивільні особи.

Навчання пілотування вертольотів – українські пілоти зараз проходять навчання на британській авіабазі, щоб стати інструкторами з пілотування вертольотів. Це перший випадок, коли Велика Британія пропонує Україні навчання інструкторів з пілотування вертольотів. Випускники будуть навчати наступне покоління українських військових льотчиків, допомагаючи Україні захищатися та стримувати агресію.

Оголошена підтримка є продовженням значної допомоги, про яку на початку цього місяця оголосив міністр оборони, включаючи пів мільярда фунтів стерлінгів на підтримку протиповітряної оборони та 1000 легких багатоцільових ракет (LMM) для захисту України від постійних атак російських дронів.