Україна надіслала ЄС позицію про нафтопровід "Дружба": "ультиматуми неприпустимі"

Провина за припинення транзиту російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба" лежить на Росії, чиї атаки пошкодили його, а ультиматуми та політичний тиск на Україну деякими державами-членами ЄС з цього приводу – неприпустимі.

Про це йдеться в документі "Позиція України щодо ситуації з нафтопроводом "Дружба", надісланому до засідання Координаційної групи ЄС з питань нафти та нафтопродуктів 25 лютого 2026 року, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Україна заявила, що не сприймає політичний тиск з боку деяких держав ЄС щодо нафтопроводу "Дружба", адже в його зупинці винна Росія.

"Повна відповідальність за припинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" лежить виключно на Російській Федерації як наслідок її терористичної атаки проти критичної інфраструктури України". – йдеться в тексті листа.

Українська сторона нагадала, що 27 січня 2026 року, внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором, було завдано значних пошкоджень об'єктам ключової нафтоперекачувальної станції в районі міста Броди (Україна), зокрема технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

"Ми звертаємо увагу на неприпустимість ультиматумів та політичного тиску з боку окремих держав-членів, включаючи погрози припинити постачання дизельного пального та електроенергії або заблокувати допомогу ЄС та санкції проти Російської Федерації", – написано в документі.

Україна вважає, що такі дії грають на руку агресору та суперечать принципам енергетичної солідарності ЄС, недискримінації та щирого співробітництва.

Наголошується, що українська сторона "зацікавлена у якнайшвидшому відновленні транзиту".

Як повідомляла "Європейська правда", Координаційна група ЄС на експертному рівні за участі представників Угорщини. Словаччини та Хорватії у середу, 25 лютого, обговорила стан справ навколо нафтопроводу "Дружба" та дійшла до висновку, що на даному етапі його зупинка не несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу.

Тим часом, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відправить військових охороняти енергооб’єкти від "української загрози".

Раніше Угорщина заблокувала виділення Євросоюзом 90 млрд євро для України, а також затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ, і погрожує не знімати вето, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російської повітряної атаки.

23 лютого словацький прем’єр Роберт Фіцо доручив зупинити аварійні постачання електроенергії Україні, та заявив, що може переглянути позицію Словаччини щодо вступу України у ЄС; ідентичним кроком погрожує Угорщина.