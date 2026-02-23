Фіцо заявив, що розпорядився зупинити екстрені постачання електроенергії Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Увечері 23 лютого Фіцо опублікував звернення, у якому заявив, що розпорядився зупинити екстрені постачання електроенергії Україні.

"Я виконав те, що анонсував у суботу – що якщо у понеділок постачання нафти не відновиться, я попрошу SEPS (оператор системи передачі електроенергії у Словаччині), державну компанію, зупинити екстрені постачання електроенергії Україні. Лише за січень 2026 року для стабілізації енергосистеми України треба було удвічі більше екстрених постачань, ніж за увесь 2025 рік", – заявив прем’єр Словаччини.

Раніше Фіцо заявив, що хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

У словацькій опозиції розкритикували тиск прем’єра на Україну, називаючи це "цинізмом без співчуття" і звинувачуючи в тому, що він діє за вказівкою Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України. Перед тим Будапешт і Братислава зупинили експорт дизельного пального до України.

