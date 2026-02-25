Украина направила ЕС позицию о нефтепроводе "Дружба": "ультиматумы недопустимы"

Вина за прекращение транзита российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" лежит на России, чьи атаки повредили его, а ультиматумы и политическое давление на Украину со стороны некоторых государств-членов ЕС по этому поводу – недопустимы.



Об этом говорится в документе "Позиция Украины относительно ситуации с нефтепроводом "Дружба"", направленном к заседанию Координационной группы ЕС по вопросам нефти и нефтепродуктов 25 февраля 2026 года, с которым имела возможность ознакомиться корреспондентка "Европейской правды".



Украина заявила, что не воспринимает политическое давление со стороны некоторых государств ЕС относительно нефтепровода "Дружба", ведь в его остановке виновата Россия.



"Полная ответственность за прекращение транзита нефти по трубопроводу "Дружба" лежит исключительно на Российской Федерации как следствие ее террористической атаки против критической инфраструктуры Украины", – говорится в тексте письма.



Украинская сторона напомнила, что 27 января 2026 года, вследствие целенаправленных атак, осуществленных государством-агрессором, были нанесены значительные повреждения объектам ключевой нефтеперекачивающей станции в районе города Броды (Украина), в частности технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".



"Мы обращаем внимание на недопустимость ультиматумов и политического давления со стороны отдельных государств-членов, включая угрозы прекратить поставки дизельного топлива и электроэнергии или заблокировать помощь ЕС и санкции против Российской Федерации", – написано в документе.



Украина считает, что такие действия играют на руку агрессору и противоречат принципам энергетической солидарности ЕС, недискриминации и искреннего сотрудничества.



Подчеркивается, что украинская сторона "заинтересована в скорейшем возобновлении транзита".

Как сообщала "Европейская правда", Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием представителей Венгрии, Словакии и Хорватии в среду, 25 февраля, обсудила состояние дел вокруг нефтепровода "Дружба" и пришла к выводу, что на данном этапе его остановка не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отправит военных охранять энергообъекты от "украинской угрозы".

Ранее Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом 90 млрд евро для Украины, а также утверждение 20-го пакета санкций ЕС против РФ, и угрожает не снимать вето, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российской воздушной атаки.

23 февраля словацкий премьер Роберт Фицо поручил остановить аварийные поставки электроэнергии Украине и заявил, что может пересмотреть позицию Словакии относительно вступления Украины в ЕС; идентичным шагом угрожает Венгрия.