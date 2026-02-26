Як при вступі до ЄС врахувати інтереси ВПО та жителів окупованих територій

У процесі євроінтеграції України Євросоюз має урахувати інтереси мільйонів внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), тривалу окупацію значної частини території, а також воєнні злочини та масові порушення прав людини.

І ЄС поки не має готової "інструкції" для України щодо цього.

У першому комплексному аналітичному дослідженні Центру прав людини ZMINA, присвяченому цій темі, його автори спробували окреслити, як збалансувати два завдання: забезпечити реальне врахування інтересів людей, які постраждали від агресії РФ, а разом з тим – не допустити, щоб тема їхнього захисту перетворилася на інструмент політичного тиску чи блокування переговорів з ЄС.

Про те, як інтегрувати питання окупації в переговорний процес із ЄС, читайте в статті аналітикині Центру прав людини ZMINA Діани Депутат Євроінтеграція для всіх українців: як включити питання окупації та ВПО до переговорів з ЄС. Далі – стислий її виклад.

Формально переговорна рамка України є типовою – такою самою, як для інших країн-кандидатів (наприклад, Північної Македонії, Албанії, Молдови).

Окремого розділу про окупацію чи внутрішнє переміщення в ній немає. Але це не означає, що ці теми не можуть і не мають бути інтегровані в наявні переговорні кластери – передусім у розділи 23 ("Судова влада та фундаментальні права") і 24 ("Юстиція, свобода, безпека").

Єврокомісія вже поступово розширює фокус уваги. У щорічних звітах у межах пакета розширення дедалі більше згадок про становище ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій.

Питання присутнє, але поки що фрагментарно.

Можна констатувати, що багато проблем, пов’язаних із захистом прав ВПО та жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, поки залишаються поза євроінтеграційним процесом. Але потреба їхнього включення досить велика, і відтермінування врегулювання цього питання може призвести до вповільнення переговорного процесу в майбутньому.

Жодна попередня хвиля розширення ЄС не мала окремого "постконфліктного треку". Але питання війни завжди впливали на переговори.

То як інтегрувати питання окупації в переговорний процес із ЄС?

По-перше, забезпечити системне врахування пріоритетів із захисту прав ВПО й жителів ТОТ України на рівні Дорожньої карти з питань верховенства права та на рівні внутрішніх рішень і державних політик.

Ці документи мають містити конкретні орієнтири прогресу щодо змін у доступі до соціальних послуг, медичної допомоги, пенсійного забезпечення, освіти, компенсації за втрату майна, документування злочинів тощо.

По-друге, згадані документи мають відповідати глобальним інструментам ЄС у сферах верховенства права, прав людини, демократії та перехідного правосуддя.

По-третє, треба створити платформу "EU – UA Права людини" для взаємодії та співпраці між Уповноваженим Верховної ради України з прав людини, провідними національними правозахисними організаціями та інституціями ЄС.

Це дозволить тримати тему в центрі уваги без створення окремого переговорного треку.

А відповідно – забезпечить можливість уникнути необґрунтованого політичного блокування.

Отже, якщо інтереси мільйонів ВПО та мешканців окупованих територій не будуть ураховані в переговорах, це створить ризики і для соціальної стабільності, і для самого процесу вступу.

Тимчасова окупація не блокує членства автоматично, але від того, як Україна вже зараз вибудує механізми захисту прав своїх громадян, залежатимуть і темп переговорів, і довіра партнерів.

Докладніше – в матеріалі Діани Депутат Євроінтеграція для всіх українців: як включити питання окупації та ВПО до переговорів з ЄС.