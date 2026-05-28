Чому виникають перешкоди на шляху до ЄС і які можуть бути наслідки

Нещодавно сталися три події, які свідчать про брак політичної волі і далекоглядності у різних гравців навколо руху України до членства в ЄС.

Марциновський звертає увагу, що перша подія – лист німецького канцлера Фрідріха Мерца з пропозиціями інтеграції України в структури ЄС ще до повноцінного членства. Він викликав неоднозначну реакцію в Києві – як з боку влади, так і від експертного середовища. Переважно критичну, часом насторожену.

На це накладається й другий момент – інформація про блокування українського імпорту з боку кількох членів ЄС.

"Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів української сільгосппродукції. Це є прямим порушенням Угоди про асоціацію між ЄС та Україною – до того ж оновленої торік таким чином, аби захистити аграрні інтереси держав-членів", – пише редактор.

Однак ілюстрація проблематичності руху України до ЄС та ролі стейкхолдерів процесу була би неповною без третьої події.

Автор колонки нагадує, що уряд України викреслив важливі для вступу в ЄС положення з проєкту Антикорупційної стратегії на 2026-30 роки, яку має затвердити парламент. При цьому проігнорувавши як вимоги ЄС, так і власні зобов’язання.

Йдеться про реформу принципів кадрового формування прокуратури, зміцнення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та запровадження відкритих конкурсів на посади керівників Державного бюро розслідувань та Нацполіції.

"Зрозуміло, що відмова виконувати вимоги ЄС унеможливлює вступ в принципі", – констатує Анатолій Марциновський.

Три перелічені події відбулися майже синхронно на дуже вузькому часовому майданчику "площею" десять календарних днів. Однак це показовий зріз усього процесу.

