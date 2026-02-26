Как при вступлении в ЕС учесть интересы ВПЛ и жителей оккупированных территорий

В процессе евроинтеграции Украины Евросоюз должен учесть интересы миллионов внутренне перемещенных лиц (далее – ВПЛ), длительную оккупацию значительной части территории, а также военные преступления и массовые нарушения прав человека.

И ЕС пока не имеет готовой "инструкции" для Украины по этому вопросу.

В первом комплексном аналитическом исследовании Центра прав человека ZMINA, посвященном этой теме, его авторы попытались определить, как сбалансировать две задачи: обеспечить реальное учет интересов людей, пострадавших от агрессии РФ, и в то же время не допустить, чтобы тема их защиты превратилась в инструмент политического давления или блокирования переговоров с ЕС.

О том, как интегрировать вопрос оккупации в переговорный процесс с ЕС, читайте в статье аналитика Центра прав человека ZMINA Дианы Депутат Евроинтеграция для всех украинцев: как включить вопросы оккупации и ВПЛ в переговоры с ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Формально переговорная рамка Украины является типичной – такой же, как для других стран-кандидатов (например, Северной Македонии, Албании, Молдовы).

Отдельного раздела об оккупации или внутреннем перемещении в ней нет. Но это не означает, что эти темы не могут и не должны быть интегрированы в существующие переговорные кластеры – прежде всего в разделы 23 ("Судебная власть и фундаментальные права") и 24 ("Юстиция, свобода, безопасность").

Еврокомиссия уже постепенно расширяет фокус внимания. В ежегодных отчетах в рамках пакета расширения все больше упоминаний о положении ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий.

Вопрос присутствует, но пока фрагментарно.

Можно констатировать, что многие проблемы, связанные с защитой прав ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины, пока остаются вне евроинтеграционного процесса. Но необходимость их включения достаточно велика, и отсрочка урегулирования этого вопроса может привести к замедлению переговорного процесса в будущем.

Ни одна из предыдущих волн расширения ЕС не имела отдельного "постконфликтного трека". Но вопросы войны всегда влияли на переговоры.

Так как же интегрировать вопрос оккупации в переговорный процесс с ЕС?

Во-первых, обеспечить системный учет приоритетов по защите прав ВПЛ и жителей ОТТ Украины на уровне Дорожной карты по вопросам верховенства права и на уровне внутренних решений и государственной политики.

Эти документы должны содержать конкретные ориентиры прогресса в отношении изменений в доступе к социальным услугам, медицинской помощи, пенсионному обеспечению, образованию, компенсации за утрату имущества, документированию преступлений и т. д.

Во-вторых, упомянутые документы должны соответствовать глобальным инструментам ЕС в сферах верховенства права, прав человека, демократии и переходного правосудия.

В-третьих, необходимо создать платформу "EU – UA Права человека" для взаимодействия и сотрудничества между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, ведущими национальными правозащитными организациями и институтами ЕС.

Это позволит держать тему в центре внимания без создания отдельного переговорного трека.

А соответственно – обеспечит возможность избежать необоснованного политического блокирования.

Итак, если интересы миллионов ВПЛ и жителей оккупированных территорий не будут учтены в переговорах, это создаст риски и для социальной стабильности, и для самого процесса вступления.

Временная оккупация не блокирует членство автоматически, но от того, как Украина уже сейчас выстроит механизмы защиты прав своих граждан, будут зависеть и темп переговоров, и доверие партнеров.

Подробнее – в материале Дианы Депутат Евроинтеграция для всех украинцев: как включить вопросы оккупации и ВПЛ в переговоры с ЕС.