Сибіга: Україна та Європа мають карти і настав час їх розіграти

Глава МЗС України заявив міністрам закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі, що Україна та Європа мають карти і зараз настав час їх розіграти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє МЗС України.

У середу, 27 травня, Сибіга взяв участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" у місті Лімасол. Він, зокрема, звернув увагу на те, що настав час Європі діяти рішучіше для завершення війни.

"Україна має карти. Європа має карти. У нас сильна позиція. Настав час її розіграти. У той час як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче й наблизити мир – як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США", – зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що партнери мають розпочати з конкретних і реалістичних кроків: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди вже тижнями залишаються без їжі, води та ліків.

"Нам не потрібно починати з вибору людини чи групи, яка очолить ці зусилля. Потрібно чітко визначити мандат – і він має представляти єдиний голос Європи. Європа має важелі для досягнення відчутних результатів – передусім санкції та заморожені російські активи", – підкреслив він.

Сибіга також закликав Євросоюз у червні відкрити всі кластери для України на переговорах про вступ.

За даними ЗМІ, Європейська комісія 16 червня запропонує відкрити лише перший із шести кластерів у перемовинах про вступ до ЄС України та Молдови.